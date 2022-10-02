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الأحد، 02-10-2022 01:30 م

700 دينار كلفة علاج كل حالة عقر كلب ضال تتحملها وزارة الصحة

تعبيرية


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مصدر طبي في وزارة الصحة أن كلفة علاج الشخص الواحد ممن تعرضوا للعقر تتراوح بين 600-700 دينار، مؤكدا أن الوزارة توفر العلاج بشكل مجاني وهو متوفر في المستشفيات والمراكز الصحية.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتم يتم إعطاء الشخص الذي تعرض لعقر الكلاب جرعة واحدة من المصل إضافة للمطعوم في اليوم الأول للعقر، حيث يعطى المصل بواقع 20 وحدة لكل كغم من وزن جسم المصاب بحيث يعطى نصفها على الأقل بالعضل والباقي يحقن سطحيا في حواف الجرح أو الجروح، أما الأطفال المعقورين والذين تلقوا المصل يراعى عدم إعطائهم مطاعيم الفيروسات الحية (الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف، الجدري المائي) خلال فترة الثلاثة شهور التي تلي العقر.


وأضاف أنه يتم إعطاء الشخص الذي تعرض للعقر المطعوم/ المصل في الأيام (0، 3، 7، 14، 30، 90) من التعرض للعقر، حيث تتم متابعة حالته الصحية وفي حال تخلف عن تناول الجرعات المحددة يتم إبلاغ المركز الأمني ومتابعة التزامه بالجرعات التي من شأنها حماية الشخص ومن حوله من الإصابة.


يشار الى أن فترة حضانة داء الكَلب تتراوح من 2-8 أسابيع وفي بعض الحالات النادرة قد لا تظهر الأعراض قبل عام من تاريخ التعرض للعقر.


طرق انتقال المرض تكون عن طريق العقر والخدش من قبل حيوان مصاب، أو عن طريق الجروح في الجلد عند التعامل مع حيوانات مصابة، أو عن طريق زراعة الأعضاء، أو من شخص مصاب بداء الكَلب بواسطة العض عن طريق اللعاب.


داء الكَلَب هو فيروس مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، وعادة ما ينتقل فيروس داء الكلب من خلال (العقر) العض.


يشار إلى أن عدد حالات العقر من الكلاب الضالة وصلت إلى نحو 6 آلاف حالة منذ بداية العام، وفق وزارة الصحة.


وكان مواطنون اشتكوا مؤخرا من انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بشكل كثيف، مطالبين بإيجاد حلول تحد من المشكلة وتسهم بعدم تعرض أبنائهم للعقر عند خروجهم من المنازل.

 




 

 


 

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