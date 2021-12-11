71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري - بلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، نحو 71 ألف إصابة، وفق وزارة التربية والتعليم السبت.



وقال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة محمد كنانة لـ "المملكة"، إن "الحالات التي سجلت بين طلبة المدارس 71530 طالبا أصيبوا منذ بدء المدارس".



وأكد كنانة أن "المدارس ليست بؤرة" لانتشار كورونا، لكنه قال "هذا لا يعني أننا غير قلقين على طلبتنا خاصة أن الأعداد في زيادة يومية، حيث أصبح المعدل يزداد إلى أن وصلنا بالمعدل اليومي يقترب إلى 2000 طالب مصاب".



وقال كنانة إن "الامتحانات تسير على قدم وساق كما خطط لها، والإجراءات والبروتوكول الصحي المعتمدة من وزارة الصحة ينفذ ومراقب من مديريات التربية والتعليم ومدراء المدارس ومن كوادر فنية وإدارية في وزارة التربية والتعليم".



وتجري وزارة التربية فحوصا عشوائية للكشف عن فيروس كورونا بين الطلبة. وأشار كنانة إلى قيام "بعض أولياء الأمور بفحص أولادهم وبالتالي تثبت الإصابة سواء فحص داخل المدرسة أو فحص من وزارة الصحة من خلال ولي الأمر".



ودعا كنانة الطلبة الذين يثبت إصابتهم بالفيروس بـ "التوقف عن أداء الامتحانات وتأجيلها إلى بداية الفصل الدراسي الثاني".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة