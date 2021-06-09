71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في محافظة المفرق 71 ألف شخص منذ بدء حملة التلقيح الوطني.

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وقال مدير صحة المحافظة الدكتور هاني عليمات الأربعاء، إن عملية إعطاء اللقاح تجري من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية، وتشمل مركز الأمراض الصدرية ومركز صحي الخالدية ومركز صحي الزعتري ومستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى البادية الشمالية الحكومي ومخيم الزعتري، إضافة إلى الفرق الجوالة.



ودعا المسجلين على المنصة الخاصة بأخذ اللقاح إلى الالتزام بالمواعيد المقررة بالتسجيل للحصول على اللقاح، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة العامة ، كالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى في مراكز تلقي اللقاح.

