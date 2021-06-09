الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

ولي العهد يزور مستشفى الأمير علي العسكري في الكرك

حجاوي لـ الوكيل : تصريحاتي لم تتضارب مع تصريحات وزير الصحة

تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الجلوس

الأربعاء، 09-06-2021 01:10 م

71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

لقاح


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في محافظة المفرق 71 ألف شخص منذ بدء حملة التلقيح الوطني.

اضافة اعلان

وقال مدير صحة المحافظة الدكتور هاني عليمات الأربعاء، إن عملية إعطاء اللقاح تجري من خلال المراكز المعتمدة لهذه الغاية، وتشمل مركز الأمراض الصدرية ومركز صحي الخالدية ومركز صحي الزعتري ومستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى البادية الشمالية الحكومي ومخيم الزعتري، إضافة إلى الفرق الجوالة.


ودعا المسجلين على المنصة الخاصة بأخذ اللقاح إلى الالتزام بالمواعيد المقررة بالتسجيل للحصول على اللقاح، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة العامة ، كالتباعد والحفاظ على مسافة الأمان اللازمة للوقاية من العدوى في مراكز تلقي اللقاح.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620218123122647760593

ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

1 (68)

الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

ك

لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

صخر دودين

الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

620203115540428519469

الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

سمو

ولي العهد يزور مستشفى الأمير علي العسكري في الكرك

أخبار متعلقة
1

67 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

لقاح

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

520211316117108669425

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

520211415546361688560

%4.22 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

4202112172410248611918

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

تربية

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا لمدارس القطاع الخاص في عمّان وإربد الأربعاء