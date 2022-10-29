72 مترشحا يتنافسون بانتخابات غرف الصناعة الثلاث اليوم

الوكيل الإخباري - يتوجه صباح السبت، صناعيو عمّان وإربد والزرقاء إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة الغرف الصناعية المحلية الثلاث، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الـ10 في غرفة صناعة الأردن.

اضافة اعلان



ويتنافس على مقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية 72 مترشحا صناعيا، بينهم 3 سيدات، موزعين على 18 مترشحا لغرفة صناعة عمّان، و16 لغرفة صناعة إربد، و18 لغرفة صناعة الزرقاء، بالإضافة إلى 20 مترشحا عن القطاعات الصناعية.



ويبلغ عدد الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، للغرف الثلاث 1504 ناخبين، منهم 1169 في العاصمة عمّان، و128 في إربد، و207 ناخبين في الزرقاء.