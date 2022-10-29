السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 08:22 ص

72 مترشحا يتنافسون بانتخابات غرف الصناعة الثلاث اليوم

001


الوكيل الإخباري - يتوجه صباح السبت، صناعيو عمّان وإربد والزرقاء إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة الغرف الصناعية المحلية الثلاث، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الـ10 في غرفة صناعة الأردن.

اضافة اعلان


ويتنافس على مقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية 72 مترشحا صناعيا، بينهم 3 سيدات، موزعين على 18 مترشحا لغرفة صناعة عمّان، و16 لغرفة صناعة إربد، و18 لغرفة صناعة الزرقاء، بالإضافة إلى 20 مترشحا عن القطاعات الصناعية.


ويبلغ عدد الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، للغرف الثلاث 1504 ناخبين، منهم 1169 في العاصمة عمّان، و128 في إربد، و207 ناخبين في الزرقاء.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية ميدانيا

635cd3ac68443

%30 نسبة المقترعين في انتخابات غرف الصناعة حتى 12 ظهرا

1c79234a-5ba8-4233-90ac-747911389bc8

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 24 الف حبة مخدرة و 29 كف حشيش في العقبة

32020211611593929729

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

635cd819ca1a1

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

1667029725164

الفايز يرعى حفل اشهار جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية

أخبار متعلقة
whatsapp_image_2022-10-15_at_3.07.56_pm

المستقلة للانتخاب تلتقي المجتمع المحلي في الزرقاء

المس

المستقلة للانتخاب: انتهاء فترة الانسحابات لمرشحي غرف الصناعة

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

310394845_414611454194196_789333198109681540_n

فتح طريق الزرقاء - جسر الغباوي أمام حركة السير

347427245

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الزرقاء

image

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 172 ألف دينار لدعم الثقافة