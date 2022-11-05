742 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري -

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بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، نحو 742 مليون دينار، مقابل 599 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا لمعطيات إحصائية أعلنتها الغرفة، اليوم السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، 30526 مقابل 31689 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة بالأشهر العشرة الماضية من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 7722، ثم الكويت 5913 فدولة الإمارات العربية المتحدة 4097 فالعراق 1153، ومصر بعدد 907 شهادات.وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة 188 مليون دينار، ومصر نحو 98 مليون دينار، فالسعودية 94 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة 76 مليون دينار، ثم الكويت بقيمة نحو 33 مليون دينار.ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 320 مليون دينار، والصناعية 187 مليون دينار، والزراعية نحو 143 دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 60 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المصنع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.