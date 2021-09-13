74312 طالبا وطالبة استوفوا شروط التقدم للقبول الموحد

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، الاثنين، إن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للقبول الموحد واستوفوا الشروط وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق 74312 طالبا وطالبة.



وأضاف عبر قناة المملكة، أن العدد (74312) يشمل طلاب سنوات سابقة وطلاب رفع معدل وعددهم 11368 طالب وطالبة.

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