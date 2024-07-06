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السبت، 06-07-2024 11:29 م

75 مهندسا يؤدون القسم القانوني في فرع الكرك

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الوكيل الإخباري - أدى 75 مهندسا ومهندسة جدد القسم القانوني لعضوية نقابة المهندسين في فرع الكرك اليوم السبت، أمام نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي بحضور رئيس مجلس فرع النقابة في الكرك المهندس وسام المجالي.

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وأثنى الزعبي في كلمته خلال الحفل على الموقف الرسمي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وجهود وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعمله الدؤوب في إيصال الصوت الفلسطيني في المحافل العالمية.


وتطرق للحملات الوطنية التي قامت بها نقابة المهندسين نصرة لغزة مثل حملة "غزة معا ننصرها" التي جمعت أكثر من 5 ملايين دولار، وحملة "بسمة فرح" التي نظمتها هيئة المكاتب والشركات الهندسية، ومشروع "إفطار صائم" والتي خصصت لقطاع غزة في شهر رمضان المبارك، وحملة الأضاحي للأردن وفلسطين والتي تم خلالها ذبح حوالي 2800 أضحية كان لقطاع غزة النصيب الأكبر منها، وحملة التبرع بالدم التي نظمها مجمع النقابات المهنية في عمان.


وأشاد بتجاوب المواطنين الكبير مع حملة التبرع بالدم التي نفذتها النقابات المهنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لصالح قطاع غزة.


وفي سياق آخر، أشار إلى الدور الفعال الذي تقوم به الأكاديمية الهندسية ودورها في تسليح المهندسين بالمهارات الأزمة لدخول سوق العمل، وذلك من خلال دورات هندسية مهنية متقدمة، مشيرا إلى أن الأكاديمية حاصلة على العديد من الاعتمادات الدولية.


من جانبه، هنأ المجالي المهندسين الجدد، كما دعا إلى ضرورة التسلح بالمهارات الضرورية لدخول سوق العمل بما يسهم في تميز المهندس الأردني.


وقال إن المهندسين الجدد يمرون بمرحلة انتقالية من مرحلة الدراسة إلى المرحلة العملية المهنية، وأن القسم القانوني هو تجديد الانتماء إلى الوطن والأمة.


وتطرق المجالي إلى الدور المهني الذي يمارسه فرع الكرك في تطوير المهن الهندسية من خلال تحديث معلومات المهندسين وبناء قدراتهم وذلك عبر عقد العديد من الدورات الهندسية المتخصصة بأسعار رمزية لصقل خبرات المهندسين.


وفي نهاية حفل القسم، ردد المهندسون الجدد القسم الذي تلاه أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، مقدما التهنئة للمهندسين وذويهم على هذا الإنجاز.

 




 

 


 

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