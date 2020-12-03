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الخميس، 03-12-2020 07:01 م

75% نسبة الشفاء من إجمالي الإصابات ونحو 55 ألف حالة نشطة

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الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الشفاء من إصابات كورونا نحو 75%، بعد تعافي 173369 من إجمالي إصابات بلغ 231237 حالة منذ بدء انتشار الجائحة. 
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وبحسب الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائي، فقد سجل الخميس عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات (4,940) حالة.

 فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,959) حالة، وأُدخِل للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) مصاباً، فيما غادر (156) مصابا المستشفيات بعد الشفاء. 

كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,801) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

 




 

 


 

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