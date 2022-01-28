76 ألفا و198 إصابة كورونا نشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 76 ألفا و198 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الجمعة.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و142 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 18 حالة وفاة امس الخميس.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و184 ألفا و856 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و95 ألفاً و516 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 367 مليون و9 آلاف و 330 حالة، شفي منها 290 مليوناً و374 ألفا و982 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و657 ألفا و166 حالة وفاة حول العالم.