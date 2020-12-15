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الثلاثاء، 15-12-2020 06:23 م

76 بالمائة نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع مرج الحمام

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال في مشروع تقاطع مرج الحمام.
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وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 76 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء منه في الثلث الأول من العام المقبل.

واطلع الكسبي، في الجولة التي رافقه فيها نائب أمين عمان مخلد المناصير والنائب نمر السليحات، على سير العمل ونسب الإنجاز في المشروع، مشدداً على أهمية إنجاز المشروع خلال المدة المحددة.

وأوعز المهندس الكسبي إلى المقاولين وشركات الإشراف ومهندسي الوزارة المشرفين على المشروع باتخاذ السبل والإجراءات للتسهيل على سكان المناطق المحيطة والإلتزام بقواعد السلامة العامة.

وقال الكسبي إن المشروع يحقق منفعة عامة وسيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة، وسيشكل قفزة نوعية بتحسين الواقع المروري، وبما يتماشى مع نمو المدينة المستقبلي ومعالجة الأزمات المرورية. وأكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية وتسهيل حركة المرور طيلة فترة العمل بالمشروع. وتشمل عناصر تقاطع مرج الحمام، على طريق عمان البحر الميت، إنشاء تقاطع من ثلاثة مستويات مكون من جسر خرساني بطول 240 مترا ونفق بطول 110 امتار ضمن أربعة مسارب وفي كلا الاتجاهين.

وتبلغ كلفة المشروع 20 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي.

 




 

 


 

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