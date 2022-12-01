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الخميس، 01-12-2022 02:27 م

%77 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري- وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 77%، مقابل 60% في البحر الميت، و63% في العاصمة عمّان، و50% في البترا، وفق الناطق الرسمي لجمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.

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وبين القاسم  لـ "الوكيل الاخباري" أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 68%، والبحر الميت 59%، والعاصمة عمّان 64%، فيما كانت في البترا 46%


وأوضح، أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 45%، والبترا 42%، والعقبة 72%


ونوه إلى انخفاض حجوزات الفنادق بنسبة 3% بسبب الظروف الجوية.

 




 

 


 

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