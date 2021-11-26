الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 09:17 ص

77923 طالبا وطالبة جامعيين يتنافسون على منح وقروض داخلية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي فجر الجمعة، عن انتهاء عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها الوزارة لطلبة البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية  للعام الجامعي 2021 / 2022.

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وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي لوزارة التعليــم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب في بيان صحفي، إن عدد الطلبات المقدمة بلغ (77923) طلبا، مبينا بدء الوزارة بمعالجة الطلبات تمهيداً لإعلان نقاط الطلبة وفتح باب الاعتراضات الإلكترونية عليها قبل أن تتم عملية الترشيح، وإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة.


وأضاف الخطيب أن الوزارة ستعلن لأول مرة نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، مؤكدا أن النتائج ستعلن بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.


وأكد الخطيب، ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح.


وبدأت عملية التقديم للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة صباح الاثنين الماضي.

 

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