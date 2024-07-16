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الثلاثاء، 16-07-2024 12:02 م

78 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية عبرت إلى غزة خلال 5 أيام

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الوكيل الاخباري - عبرت 78 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في الخمسة أيام الأخيرة، والتي حملت وجبات غذائية جاهزة ومياه معدنية وطرودا غذائية وفرشات ومواد صحية.اضافة اعلان


وتم تسيير الشاحنات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من جمعية الإمداد واليونيسيف ونقابة تجار الألبسة والحكومة الفرنسية ويد العون وجمعية الغراء الخيرية ومنظمة Life وقطر الخيرية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والتضييق على حجم المساعدات التي يتم إدخالها يسهمان في تضخم المأساة، مبيناً أن الوضع الراهن يحتاج ضعف الجهد والكمّ لضمان الوصول للأهل في قطاع غزة.

وأضاف بأن الأردن يبذل أقصى ما في وسعه لفتح المزيد من المعابر وزيادة حجم المواد الإنسانية للتخفيف من وطأة الحرب على الأهل في قطاع غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 2,641 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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