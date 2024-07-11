الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المهندس جمال سمارة .. الحمدلله على السلامة

قرار بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي

الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي لتهويده ويهدم منزلا في الخليل

مكافحة الاوبئة يكشف أعراض حمى غرب النيل والفئات الأكثر عرضة للاصابة

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

الهند.. مقتل 38 شخصاً في يوم واحد بسبب البرق

8 علاجات منزلية فعّالة لتخفيف حدة الحكة في الصيف

فيديو - حريق على متن طائرة سعودية واخلاء جميع الركاب

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي

الخميس، 11-07-2024 11:17 ص

788 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

560571


الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الخميس، 788 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 460 طنا، و158طن فواكه، و36 طن ورقيات، 24 طنا ما بين الفواكه والخضار، و110 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشا، والبصل الناشف 17-35، والثوم 150-275 قرشا، والبطاطا 25-50، والبندورة 10-30، والخيار 30-50، والزهرة 50-65، والبطيخ 10-30، والشمام 15 - 45 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00-15-1396x1157

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

-76142935

قرار بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي

b059ad4d63ca1e7097608783e9f35748

مكافحة الاوبئة يكشف أعراض حمى غرب النيل والفئات الأكثر عرضة للاصابة

البنك المركزي (3)

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

2 (8)

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي

وزارة الخارجية

اعلان صادر عن وزارة الخارجية

أخبار متعلقة
1720086923190

799 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي بإربد

1719824966071

906 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

1719135138328

1173 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

1718879233068

1130 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في إربد

-1833574547

1576 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

555839

اربد: 1268طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم