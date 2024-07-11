788 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الخميس، 788 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 460 طنا، و158طن فواكه، و36 طن ورقيات، 24 طنا ما بين الفواكه والخضار، و110 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشا، والبصل الناشف 17-35، والثوم 150-275 قرشا، والبطاطا 25-50، والبندورة 10-30، والخيار 30-50، والزهرة 50-65، والبطيخ 10-30، والشمام 15 - 45 قرشا.