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الإثنين، 22-07-2024 01:33 م

796 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 796 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 515 طنا و168 طن فواكه، و50 طن ورقيات، و63 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-30 قرشا، والبصل الناشف 18-28 قرشا، والثوم 150-275 قرشا، والبطاطا 30-50 قرشا، والبندورة 20-35 قرشا، والخيار 25-40 قرشا، والزهرة 30-50 قرشا، والبطيخ 20-30 قرشا، والشمام 15 - 35 قرشا.

 




 

 


 

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