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الخميس، 04-07-2024 01:18 م

799 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي بإربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الخميس، 799 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 485 طنا، فواكه 109 أطنان، ورقيات 43 طنا، فراولة وشمام وبطيخ وأصناف أخرى 162 طنا.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-25 قرشا، البصل الناشف 17-30، الثوم 150-300، البطاطا 25-45، البندورة 8-20، الخيار 20-45، الزهرة 35-60، البطيخ 10-25، والشمام 12-40 قرشا.

 




 

 


 

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