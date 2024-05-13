8 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



بلغ عدد زوّار تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي نحو 8 آلاف زائر وفقاً لمدير تلفريك عجلون عزالدين المومني.

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وقال المومني لـ "الوكيل الإخباري" إن تمديد ساعات عمل التلفريك انعكس على زيادة أعداد الزوار بشكل إيجابي.



وأشار إلى أن ، قرار زيادة ساعات التشغيل أعطى الفرصة للزائرين من المواطنين والسياح بزيادة المدة التي يقضيها داخل التلفريك والاستمتاع بالفعاليات الموجودة كمنطقة ألعاب الأطفال والمطاعم والأسواق الموسمية وغيرها من الفعاليات.



وبين أن إدارة التلفريك تعمل حالياً على التجهيز لإقامة فعاليات متنوعة لعدة مناسبات قادمة منها عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك وذكرى إنطلاق التلفريك.



يذكر بأن عدد الزوّار لتلفريك عجلون منذ افتتاحه وخلال فترة العشر شهور الأولى تجاوز عتبة 350 ألف زائر.

