8 إصابات بحريق شقة في عمّان

الوكيل الاخباري- كشف ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم اول محمد الخطاطبة، عن سيطرة كوادر الإطفاء على 227 حادث حريق لأعشاب جافة ومحاصيل زراعية أمس السبت، بدون تسجيل إصابات بشرية.



وقال الخطاطبة، إنه تم التعامل مع 1039 حريقا خلال عطلة نهاية الاسبوع، منها 900 حريق أعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة في مختلف محافظات المملكة.



وأضاف، انه تم التعامل مع 3924 حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ 350 حادث إنقاذ خلال العطلة.



وأشار الخطاطبة في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، إلى تعامل فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق في شقة في الطابق الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الهاشمي الشمالي نتج عنه إصابة 8 أشخاص بضيق تنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق.



وبين أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير.



كما تمكنت فرق الغطس في مركز شهداء البحر الميت التابع لمديرية دفاع مدني البلقاء من إنقاذ شخص تعرض لشد عضلي أثناء ممارسته للسباحة في البحر الميت، حيث عملت فرق الغطس على إخراجه من داخل المياه باستخدام زورق الإنقاذ بعد وصولهم بوقت قياسي إلى منطقة الحادث، وتم إسعافه إلى منطقة آمنة وكانت حالته العامة جيدة.



وأوضح أن الدفاع المدني اخمد عدة حرائق اعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة في محافظات مادبا والزرقاء وجرش آتت على مساحات واسعة حيث بذلت فرق الإطفاء جهودا مضنية في عمليات اخماد الحرائق والسيطرة عليها، وذلك نظراً لوعورة المناطق وتعذر وصول الآليات إلى بعض تلك المناطق إضافة إلى اتساع رقعة الحرائق، مشيرا إلى أنه لم ينتج عنها أي إصابات بشرية.

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