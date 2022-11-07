8 تحذيرات من مديرية الأمن العام



الوكيل الاخباري - تؤكد مديرية الأمن العام على المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال المنخفض الجوي المتوقع بإتباع ما يلي :



1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة.



2-تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية



3. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً.



4. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



5_ أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية .



6-الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها عند تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى.



7_ خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .



8_ عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

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