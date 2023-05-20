8 شركات أردنية تشارك في معرض كومكس للتكنولوجيا 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتّصالات "إنتاج"، السبت، عن تنظيم الجناح الأردني الأول في معرض كومكس للتكنولوجيا 2023، الّذي سيُعقد في العاصمة العُمانية، مسقط، خلال الفترة من 22 إلى 25 أيّار الحالي، بدعم من مشروع نمو الأعمال USAID.

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وفي بيان صحفي، أوضحت "إنتاج"، أنّ الجناح الأردني سيتضمن 8 شركات أردنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكشاف أسواق جديدة للمنتجات وحلول الأعمال الأردنية، وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة على الساحة العالمية الّتي من المتوقع أن يتجاوز عددها 500 شركة، بحضور مجموعة مختارة من الشخصيات البارزة والقادة الاستراتيجيين وروّاد الأعمال والمستثمرين.



ويناقش المعرض مستويات جديدة في التقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات الطب، والتنقل، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي المتقدم والتطبيقي، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وحلول الأمن السيبراني، والطائرات بدون طيار والتجارة الإلكترونية جنباً إلى جنب مع الحكومات الإلكترونية، والبرمجة والألعاب، والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية.