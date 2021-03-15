8 غرف عناية حثيثة في ميداني السلط



الوكيل الاخباري –

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قال مدير مستشفى السلط الدكتور علي العبداللات إن المستشفى الميداني الذي يتم تجهيزه في حرم مستشفى السلط يضم 8 غرف للعناية الحثيثة مجهزة بالكوادر والمعدات اللازمة من قبل الخدمات الطبية الملكية.وبين العبداللات في تصريحات صحفية الاثنين أن المستشفى الميداني جاء لإسناد مستشفى السلط الجديد حيث سيتم التحويل اليه عند الحاجة في حال كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المرضى وخاصة الذين في أقسام العناية الحثيثة.وأكد أن تزويد مستشفى السلط بالمستشفى الميداني هو مكسب للقطاع الطبي في البلقاء ما يعزز الخدمات العلاجية والاسعافية المقدمة للمرضى معربا عن أمله أن لا ترتفع أعداد الاصابات التي تحتاج الى دخول مستشفى السلط ما يزيد عن الطاقة الاستيعابية للمستشفى ما يطرنا الى تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الميداني.