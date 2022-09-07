الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الأربعاء، 07-09-2022 09:10 ص

%80 نسبة إشغال أرصفة ميناء العقبة الجنوبي

90eeb4c8-6852-409d-b76c-48ffbc2019bd


الوكيل الإخباري - يشهد ميناء العقبة الجنوبي حركة مناولة نشطة بنسبة إشغال للأرصفة وصلت الى أكثر من 80%، فيما تنتظر بواخر للدخول ومناولة حمولاتها من مختلف السلع للسوق الاردني، في مؤشر على ارتفاع متزايد على حركة الاستيراد.

اضافة اعلان


حركة تدفق البواخر، قابله رسم خطة وفق أسس علمية لمواجهة النشاط المتزايد بحركة المناولة خاصة هذه الفترة لتلبية جميع طلبات السوق المحلي بعد تزايد حركة الاستيراد.


وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبدالمجيد القرالة إن ميناء العقبة يشهد حركة مينائية نشطة، مؤكدا أن الميناء يشغل 80 % من أرصفته في الوقت الذي تنتظر فيه أكثر من 5 بواخر في المياه الاقليمية للدخول خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن هذه البواخر تحمل على متنها الحبوب والسيارات والذرة والحديد والرخام والمواشي.

 

وأكد أنه في الـ10 أيام القادمة من المنتظر أن ترسو على رصيف الموانىء 7 سفن تحمل على متنها أكثر من 5 آلاف مركبة بهدف توريدها للسوق المحلي.


وأشار القرالة إلى أن محطة الركاب تشهد نشاطا ملحوظاً بالرحلات البحرية من قبل شركة الجسر العربي بين نويبع والعقبة وبمعدل 300 راكب يوميا، مؤكداً جاهزية ميناء العقبة لاستقبال المزيد من البواخر وضمن أقصى إجراءات السلامة العامة المتبعة وتلبية جميع طلبات السوق المحلي بعد تزايد حركة الاستيراد.


وتلعب موانئ العقبة دورا رئيسا في المساهمة بحركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد جنبًا إلى جنب مع دورها المهم في تحفيز التجارة وتنويع الاقتصاد في المملكة.

 

الغد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

w

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

eeee

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

القرآن-الكريم-في-المنام

تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

8202224232325557393859

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

الدفاع المدني مع لوغو

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

أخبار متعلقة
aqaba-beaches

سلطة منطقة العقبة تدعو الزوار إلى ضرورة التحقق من الحجوزات

6300b31daf835

إحالة ملف حادث تسريب الزيت في العقبة للمدعي العام

62f8c093d5098

تلوث محدود بمادة زيتية على رصيف ميناء الحاويات في العقبة

WhatsApp Image 2022-08-13 at 11.13.08 AM

وفد من غرفة صناعة وتجارة الخليل يزور دائرة الجمارك

5a220d6b-8fe7-46b2-9ec6-ce019fd6352d123

حاويات العقبة تعلن استراتيجيتها للتخلص من الانبعاثات الكربونية

جمل يسير على شارع - (ارشيفية).jpg

الجمال السائبة ظاهرة ترعب سالكي الطرق إلى العقبة