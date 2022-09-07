%80 نسبة إشغال أرصفة ميناء العقبة الجنوبي

الوكيل الإخباري - يشهد ميناء العقبة الجنوبي حركة مناولة نشطة بنسبة إشغال للأرصفة وصلت الى أكثر من 80%، فيما تنتظر بواخر للدخول ومناولة حمولاتها من مختلف السلع للسوق الاردني، في مؤشر على ارتفاع متزايد على حركة الاستيراد.

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حركة تدفق البواخر، قابله رسم خطة وفق أسس علمية لمواجهة النشاط المتزايد بحركة المناولة خاصة هذه الفترة لتلبية جميع طلبات السوق المحلي بعد تزايد حركة الاستيراد.



وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبدالمجيد القرالة إن ميناء العقبة يشهد حركة مينائية نشطة، مؤكدا أن الميناء يشغل 80 % من أرصفته في الوقت الذي تنتظر فيه أكثر من 5 بواخر في المياه الاقليمية للدخول خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن هذه البواخر تحمل على متنها الحبوب والسيارات والذرة والحديد والرخام والمواشي.

وأكد أنه في الـ10 أيام القادمة من المنتظر أن ترسو على رصيف الموانىء 7 سفن تحمل على متنها أكثر من 5 آلاف مركبة بهدف توريدها للسوق المحلي.



وأشار القرالة إلى أن محطة الركاب تشهد نشاطا ملحوظاً بالرحلات البحرية من قبل شركة الجسر العربي بين نويبع والعقبة وبمعدل 300 راكب يوميا، مؤكداً جاهزية ميناء العقبة لاستقبال المزيد من البواخر وضمن أقصى إجراءات السلامة العامة المتبعة وتلبية جميع طلبات السوق المحلي بعد تزايد حركة الاستيراد.



وتلعب موانئ العقبة دورا رئيسا في المساهمة بحركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد جنبًا إلى جنب مع دورها المهم في تحفيز التجارة وتنويع الاقتصاد في المملكة.

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