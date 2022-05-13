8050 مقترعا حتى الساعة السادسة والنصف في انتخابات مجلس نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المقترعين في انتخابات مجلس نقابة المهندسين الأردنيين بدورتها التاسعة والعشرين 8050 مهندسا ومهندسة حتى الساعة 18:30، الجمعة، في العاصمة عمان وفي كافة فروع النقابة في المحافظات.

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وقال رئيس لجنة إدارة العملية الانتخابية صخر الكلوب، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون أية مشكلات تذكر، في المركز الرئيس في عمان وكافة فروع النقابة في المحافظات.



وبين الكلوب أن الاقبال على الانتخاب سيتصاعد في الساعات المقبلة ليصل ذروته في الساعتين الأخيرتين، مشيرا الى ان عدد من يحق لهم الانتخاب بلغ 73966 مهندسا ومهندسة، علما بأن هناك عدد يتجاوز الـ 20 ألف مهندس لن يتمكنوا من الاقتراع لتواجدهم خارج المملكة.



وقال أمين عام النقابة علي ناصر، إن الفرز يبدأ بعد إغلاق الصناديق في الساعة السابعة، واللجان ستفرز وتطابق أوراق الاقتراع، ليجري الفرز الإلكتروني في المركز.