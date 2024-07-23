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الثلاثاء، 23-07-2024 12:29 م

807 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الثلاثاء، 807 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 496 طنا، و165 طن فواكه، و18 طن ورقيات، و24 طنا ما بين فواكه وخضار، و104 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-30 قرشا، والبصل الناشف 17-28 قرشا، والثوم 150-300 قرش، والبطاطا 25-55، والبندورة 18-40، والخيار 20-40، والزهرة 35-50، والبطيخ 15-35، والشمام 25 - 45 قرشا.

 




 

 


 

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