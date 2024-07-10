الأربعاء 10-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هآرتس: نتنياهو عمل بشكل ممنهج على إفشال أي صفقة تبادل

الجازي يزور البريد الأردني ويلتقي الداوود

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من القدس

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتطالب بخطوات فورية

الخريسات يقدم أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف

جسم فضائي يعبر سماء المملكة اليوم في هذه الساعة

تنويه صادر عن مديرية الأمن العام

الصفدي يزور مصر اليوم لبحث جهود وقف العدوان على غزة

​بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي اليوم - رابط

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الأربعاء، 10-07-2024 11:28 ص

817 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

1720600231390


الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 817 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 510 أطنان و 154 طن فواكه و37 طن ورقيات و21 طنا ما بين الفواكه والخضار و147 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-25 قرشا، البصل الناشف 15-33 قرشا، الثوم 150-275 قرشا، البطاطا 30-55 قرشا، البندورة 12-30 قرشا، الخيار 25-50 قرشا، الزهرة 40-65 قرشا، البطيخ 15-30 قرشا والشمام 12-40 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
450177212_872230218274612_3608636266947400090_n-780x470

الجازي يزور البريد الأردني ويلتقي الداوود

وزارة الخارجية

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتطالب بخطوات فورية

04890a28-9ca0-458f-9897-76c510c63f1c

الخريسات يقدم أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف

99

جسم فضائي يعبر سماء المملكة اليوم في هذه الساعة

الامن

تنويه صادر عن مديرية الأمن العام

الصفدي 2

الصفدي يزور مصر اليوم لبحث جهود وقف العدوان على غزة

أخبار متعلقة
a25747eb-خضار-وفواكه

755 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

1720260014082

1097 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

720242134220318800854

853 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

1719738974037

1065 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

1719392212629

1036 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

1719135138328

1173 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد