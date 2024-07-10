817 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 817 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 510 أطنان و 154 طن فواكه و37 طن ورقيات و21 طنا ما بين الفواكه والخضار و147 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-25 قرشا، البصل الناشف 15-33 قرشا، الثوم 150-275 قرشا، البطاطا 30-55 قرشا، البندورة 12-30 قرشا، الخيار 25-50 قرشا، الزهرة 40-65 قرشا، البطيخ 15-30 قرشا والشمام 12-40 قرشا.