%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، السبت، إن نسب إشغال فنادق البحر الميت كانت الأعلى خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث بلغت 82%.

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وأضاف الهندي اليوم السبت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، أن نسب إشغال فنادق العقبة ارتفعت من 62 إلى 67 % مقارنة بعطلة الأسبوع الماضي .



أما حول نسب الإشغال خلال نهاية عطلة الأسبوع في فنادق العاصمة عمان بلغت 62% وفنادق البتراء وصلت 65% وفق الهندي.



ونوه الهندي أن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت مع نهاية شهر أيلول مقارنة ببداية الشهر ذاته.

