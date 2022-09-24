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السبت، 24-09-2022 11:36 ص

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، السبت، إن نسب إشغال فنادق البحر الميت كانت الأعلى خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث بلغت 82%.

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وأضاف الهندي اليوم السبت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، أن نسب إشغال فنادق العقبة ارتفعت من 62 إلى 67 % مقارنة بعطلة الأسبوع الماضي .


أما حول نسب الإشغال خلال نهاية عطلة الأسبوع في فنادق العاصمة عمان بلغت 62% وفنادق البتراء وصلت 65% وفق الهندي. 


ونوه الهندي أن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت مع نهاية شهر أيلول مقارنة ببداية الشهر ذاته.


 




 

 


 

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