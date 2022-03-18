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الجمعة، 18-03-2022 11:49 ص

82569 حالة ولادة صُرِف عنها بدل إجازة أمومة

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الوكيل الاخباري-  قال خبير تأمينات الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن العدد التراكمي للمؤمّن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة حتى تاريخه إلى حوالي (60) ألف مؤمّن عليها بعدد حالات ولادة بلغت (82569) حالة، أي أن بعض المؤمّن عليهن استفدن لأكثر من حالة ولادة.

وبلغ مقدار المبالغ المصروفة تراكمياً كبدلات إجازة أمومة حوالي ( 89 ) مليون دينار وبمتوسط (1077) ديناراً لحالة الولادة الواحدة"بدل إجازة أمومة واحدة".

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