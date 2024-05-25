826 طنا من الخضروات وردت للسوق المركزي في إربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضروات والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1558 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد، بلغ 826 طنا من الخضار و171 طن فواكه، و22 طن ورقيات، و46 طنا بين فواكه وخضروات، و493 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 30-42 قرشا، والبندورة 15-35 قرشا، والخيار 12-22 قرشا، والزهرة 30-50 قرشا، والبطيخ 15-25 قرشا، والشمام 20-35 قرشا.