83 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إنه تم تقديم قرابة 83 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض حتى اليوم.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن عملية التقديم للمنح والقروض الجامعية ستنتهي يوم غد الخميس

وحول تمديد فترة التسجيل بين أنه لا يوجد نية لتمديد فترة التسجيل للمنح والقروض في الجامعات.

وبدأت عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2022 / 2023 الأسبوع الماضي.

يذكر أن الاستفادة من المنح والقروض الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حالياً يشمل المنافسة على (منح أوائل المملكة، ومنح أوائل الألوية، ومنح مدارس جيوب الفقر، ومنح الديوان الملكي الهاشمي، ومنح الصندوق الأردني الهاشمي، ومنح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، والمنح الجزئية لطلبة البكالوريوس وطلبة الدبلوم المتوسط، وأخيراً قروض طلبة البكالوريوس).

