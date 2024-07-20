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السبت، 20-07-2024 12:54 م

83 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة

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الوكيل الاخباري - عبرت ٨٣ شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل طرودا غذائية وبطانيات وملابس ومواد صحية، ليصار  إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من  جمعية يد العون وهيومن ابيل وعدد من الحملات الشعبية

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