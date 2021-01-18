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الإثنين، 18-01-2021 11:52 ص

836 مليون دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية 836 مليون دينار، مقابل 997 مليون دينار خلال 2019.

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ووفقا لمعطيات احصائية، بلغ عدد شهادات المنشآ التي اصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 30647 شهادة، مقابل 37365 شهادة خلال عام 2019.


وذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال العام الماضي إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 7808 شهادات، ودولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 4309 شهادات، والعراق 1426 شهادة، ومصر 772 شهادة، وسويسرا 42 شهادة.


وتوزعت ابرز صادرات الغرفة خلال العام الماضي على العراق بقيمة 197 مليون دينار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 129 مليون دينار، ثم سويسرا 125 مليون دينار، فالسعودية 68 مليون دينار ومصر بقيمة 51 مليون دينار.


وبلغت صادرات الغرفة خلال العام الماضي من المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 363 مليون دينار، والزراعية بقيمة 129 مليون دينار، والصناعية نحو 94 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 24 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.


وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.


كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.


-- (بترا)

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