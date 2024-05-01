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الأربعاء، 01-05-2024 01:16 م

84 مليون دينار صادرات محضرات الصيدلة والألبسة خلال شهرين

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الوكيل الإخباري - أسهم ارتفاع صادرات المملكة لكل من محضرات الصيدلة والألبسة وتوابعها خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من محضرات الصيدلة خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 45.3 بالمئة، لتصل إلى 84 مليون دينار، مقابل 58 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.


أما عن صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها، فقد شهدت ارتفاعا في شهري كانون الثاني وشباط لهذا العام، ما نسبته 13.2 بالمئة، وصولا إلى 228 مليون دينار، مقارنة مع 201 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.


في الوقت ذاته، شهدت صادرات المملكة لكل من الحلي والمجوهرات والفوسفات والبوتاس، والمنتجات الكيماوية غير عضوية، اضافة الى المواد الأخرى انخفاضا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.


وفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات في شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام بنسبة 11.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 103 ملايين دينار، مقابل 117 مليونا لذات الفترة من العام الماضي.


كما انخفضت صادرات المملكة من الفوسفات، بنسبة 8.6 بالمئة، لتصل إلى 86 مليون دينار، مقابل 95 مليونا، في حين بلغت نسبة تراجع البوتاس الخام 42.6 بالمئة، وصولا إلى 82 مليون دينار، مقارنة مع 143 مليونا.


أما صادرات المملكة من المنتجات الكيماوية غير العضوية، فقد انخفضت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 38.3 بالمئة، لتبلغ 50 مليون دينار، مقابل 81 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت نسبة تراجع المواد الأخرى إلى 36.1 بالمئة، لتصل إلى 472 مليون دينار، مقارنة مع 738 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.


ووفقا لمعطيات إحصائية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي ،نحو 1.106 مليار دينار، مقارنة مع 1.433 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 22.8 بالمئة.


وتشير الصادرات الوطنية الى السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل البلد وتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

 




 

 


 

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