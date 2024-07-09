841 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 841 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 510 أطنان منها 179 طن فواكه، و28 طن ورقيات، 26 طنا ما بين الفواكه والخضار، و98 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشا، والبصل الناشف 15-33 قرشا، والثوم 150-300 قرشا، والبطاطا 30-50 قرشا، والبندورة 12-30 قرشا، والخيار 30-50 قرشا، والزهرة 35-65 قرشا، والبطيخ 10-28 قرشا، والشمام 12 - 40 قرشا.