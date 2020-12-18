843 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية الجائحة في جرش

الوكيل الإخباري- بلغ عدد مخالفات أوامر الدفاع في محافظة جرش 843، منها 401 زيادة أسعار سلع، 398 مواطنا، و44 منشأة تجارية؛ لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا، حسب مدير صناعة جرش حكم الدويري.

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وقال الدويري، اليوم الجمعة، إنّه تم أيضا إغلاق 147 محلا تجاريا خالفت أوامر الدفاع، حيث إنّ فرق مديرية الصناعة والتجارة تقوم يوميا بعمل جولات داخل الأسواق؛ لمراقبتها وتحرير المخالفات لغير الملتزمين بأوامر الدفاع.



ودعا، أصحاب المحال التجارية والمواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





