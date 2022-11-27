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الأحد، 27-11-2022 03:52 م

845.1 مليون دولار منحة أمريكية لدعم موازنة الأردن

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، توقيع اتفاقيَّة المنحة الأميركيَّة النقديَّة السنويَّة لدعم الموازنة، بين وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي والوكالة الأميركيَّة للتنمية الدوليَّة، بقيمة 845.1 مليون دولار أميركي.اضافة اعلان


وتأتي المنحة الأميركيَّة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصاديَّة الأميركيَّة للحكومة الأردنيَّة، ضمن مذكَّرة التَّفاهم الثَّالثة بين الجانبين للأعوام 2018 - 2022.

رئيس الوزراء الخصاونة، أكّد خلال توقيع الاتفاقية، عُمق الشَّراكة الاستراتيجيَّة بين الأردن والولايات المتَّحدة، والأهميَّة التي يوليها الأردن لتطوير العلاقات بيّن الجانبين في مختلف مجالات التَّعاون.

وأعرب، عن تقدير الأردن للدَّعم الأميركي الذي يعبِّر عن تفهُّم الولايات المتَّحدة لحجم التحدِّيات التي يمرُّ بها، ودعمها لمشروع التَّحديث الشامل.

 




 

 


 

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