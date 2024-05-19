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الأحد، 19-05-2024 10:14 ص

8500 زائر لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

بلغ عدد زوار تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو 8500 زائر من المواطنين والسياح العرب والأجانب، وفق مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات.اضافة اعلان


وقال عرفات لـ "الوكيل الإخباري" إن التلفريك يعمل على تجهيزات لإقامة فعاليات بالمناسبات والأعياد الوطنية القادمة كعيد الأضحى المبارك و الذكرى الأولى لانطلاق التلفريك في شهر حزيران القادم.

وأشار إلى أن تمديد ساعات عمل تلفريك عجلون انعكس على زيادة أعداد الزوار ، مضيفا أن القرار أعطى الفرصة أمام الزوّار بزيادة المدة التي يقضيها داخل التلفريك والاستمتاع بالفعاليات الموجودة فيها كمنطقة ألعاب الأطفال والمطاعم والأسواق الموسمية وغيرها من الفعاليات. 

ودعا عرفات جميع المواطنين والسياح لزيارة الوجهة السياحية الجديدة وأن يبادروا بالقدوم مبكّراً للاستفادة من جميع المرافق المتوفرة والفعاليات القائمة في الموقع تفاديا لفترات انتظار إذا كان القدوم متأخراً، مؤكداً أن آخر موعد لبيع التذاكر يكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

 




 

 


 

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