8500 متدرب ومتدربة يلتحقون بمعاهد التدريب المهني

الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، إن نحو 8500 متدرب ومتدربة سيلتحقون، الأحد، بمعاهد مؤسسة التدريب المهني للعام التدريبي 2022/2021 في مختلف محافظات المملكة.



وأشار قطيشات إلى أن دوام المعاهد سيكون بكامل طاقتها، وبصورة منتظمة مع التأكيد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة وإجراء الفحوص العشوائية بين المتدربين منعا لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المؤسسة عملت على توفير بيئة صحية آمنة لضمان سير عملية التدريب بالشكل الصحيح.

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