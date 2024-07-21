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الأحد، 21-07-2024 11:40 ص

852 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، 852 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 517 طنا، و 200 طن فواكه، و40 طن ورقيات، و90 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-30 قرشا، والبصل الناشف 18-30، والثوم 180-300 قرشا، والبطاطا 30-52، والبندورة 20-40، والخيار 20-35، والزهرة 35-75، والبطيخ 20-35، والشمام 15 - 35 قرشا.

 




 

 


 

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