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الأربعاء، 03-07-2024 12:29 م

853 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 853 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 530 طنا و14 طن فواكه، و27 طن ورقيات، و21 طنا ما بين الفواكه والخضار، و130 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-17 قرشا، البصل الناشف 20-35 قرشا، الثوم 180-325 قرشا، البطاطا 30-45 قرشا، البندورة 10-17 قرشا، الخيار 30-55 قرشا، الزهرة 20-45 قرشا، البطيخ 13-20 قرشا والشمام 25 -35 قرشا.

 




 

 


 

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