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الإثنين، 01-07-2024 02:42 م

86 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في لواء الكورة

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مديرية أوقاف لواء الكورة بمحافظة اربد فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم والتي يبلغ عددها 86 مركزًا، منها 49 للذكور و37 للإناث، وزعت على جميع مناطق لواء الكورة.

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وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إنه سيشرف على تلك المراكز واعظون وواعظات وأئمة أكفاء من حملة الشهادات الشرعية والدورات المتخصصة في التلاوة والتجويد، لافتا إلى أن هذه المراكز مجانية.

 

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