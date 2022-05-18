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الأربعاء، 18-05-2022 10:11 ص

860 مليون دينار عائدات السياحة الخارجية منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 860 مليون دينار.

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وقال الفايز، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن هذا الدخل لا يشمل السياحة الداخلية بل عائدات السياحة الخارجية فقط.

 

وأضاف أن المؤشرات السياحية خلال الثلث الأول تبشر بالخير وأن القطاع السياحي بدأ بالتعافي بشكل متدرج بعد تضرره عالميا بسبب جائحة كورونا.

 

وأشار الفايز إلى أن الوزارة تطمح لتحقيق أرقام عام 2019 من حيث أعداد الزوار وعائدات الدخل السياحي، لافتا إلى أن هناك خطط متغيرة وفقا للظروف والمؤشرات المختلفة.

 

وبيّن أن هناك توجه لتنشيط قطاع السياحة العلاجية في الأردن، موضحا أن هناك نوعين منها الأول يشمل السياحة العلاجية الطبية نظرا لسمعة ومكانة الأردن صحيا في المنطقة أما الثاني فهو السياحة الاستشفائية وخاصة في البحر الميت وحمامات ماعين.

 

وتابع الفايز أن هناك خطط مستقبلية للتركيز على الاستثمار في السياحة العلاجية واستقطاب السياح من الخارج من خلال عدة برامج.

 

وكان البنك المركزي الأردني كشف عن ارتفاع عائدات الدخل السياحي خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 إلى 1.213 مليار دولار.

 

 




 

 


 

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