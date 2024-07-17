865 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 865 طنا.

اضافة اعلان



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 504 أطنان و123 طن فواكه، و43 طن ورقيات، و44 طنا ما بين الفواكه والخضار، و151 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 20-33 قرشا، الثوم 150-300 قرش، البطاطا 35-55 قرشا، البندورة 18-35 قرشا، الخيار 20-35 قرشا، الزهرة 25-60 قرشا، البطيخ 25-35 قرشا والشمام 25 - 40 قرشا.