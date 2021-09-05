الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

مشتركة في الأعيان توافق على قانون الإدارة المحلية

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 12:51 م

887 ممرضا وممرضة استفادوا من مشروع القرض الحسن

ممرضة


الوكيل الإخباري - قال نقيب الممرضين خالد ربابعة، إن 887 ممرضا وممرضة استفادوا من القرض الحسن الذي أطلقته النقابة نهاية العام الماضي، وفق شروط حددتها للحصول على القرض.

اضافة اعلان


وأكد في تصريح صحفي الأحد، أن النقابة خصصت ربع مليون دينار نهاية العام الماضي للقرض الحسن؛ لمساعدة أعضاء النقابة في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.


وأضاف أنه بإمكان أعضاء النقابة الراغبين بالحصول على القرض التقدم بطلبات للنقابة عبر رابط إلكتروني مخصص لذلك.


وأشار إلى أن القرض الحسن سيكون بقيمة ألف دينار للمسددين للاشتراك السنوي حتى تاريخه، و1500 دينار للمسددين للاشتراك السنوي و التقاعدي حتى تاريخه، مشيرا إلى أنه يجري تسديد القرض بمبلغ 84 دينارا شهريا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1604596093474

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

مدرسة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

انترنت

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

92021394311626628673

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

main_image61349e54e7ac6

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

أخبار متعلقة
مدارس-في-الحظر

60 % من المدارس الخاصة لم تسلم “العقد الموحد” للمعلمين

w

انتخابات مجلس نقابة المقاولين آذار المقبل

ش

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

نقابة الصحفين

نقابة الصحفيين تصدر بيانا توضيحيا بخصوص الإعلانات القضائية