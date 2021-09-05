887 ممرضا وممرضة استفادوا من مشروع القرض الحسن

الوكيل الإخباري - قال نقيب الممرضين خالد ربابعة، إن 887 ممرضا وممرضة استفادوا من القرض الحسن الذي أطلقته النقابة نهاية العام الماضي، وفق شروط حددتها للحصول على القرض.

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وأكد في تصريح صحفي الأحد، أن النقابة خصصت ربع مليون دينار نهاية العام الماضي للقرض الحسن؛ لمساعدة أعضاء النقابة في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة.



وأضاف أنه بإمكان أعضاء النقابة الراغبين بالحصول على القرض التقدم بطلبات للنقابة عبر رابط إلكتروني مخصص لذلك.



وأشار إلى أن القرض الحسن سيكون بقيمة ألف دينار للمسددين للاشتراك السنوي حتى تاريخه، و1500 دينار للمسددين للاشتراك السنوي و التقاعدي حتى تاريخه، مشيرا إلى أنه يجري تسديد القرض بمبلغ 84 دينارا شهريا.

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