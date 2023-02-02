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الخميس، 02-02-2023 09:56 ص

893 ألف اسطوانة غاز عبأتها مصفاة البترول في ٥ أيام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة مصفاة البترول أن عدد اسطوانات الغاز التي عبأتها المصفاة يوم أمس الأربعاء وصل إلى ( 213000) اسطوانة بارتفاع مقداره ( 47695 ) اسطوانة عما كان عليه يوم السبت من بداية الأسبوع بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق. 

وقال ناطق باسم مصفاة البترول حيدر البشايرة لـ" الوكيل الاخباري" إنه منذ بداية الأسبوع الحالي حتى يوم أمس الأربعاء بلغ عدد اسطوانات الغاز التي تم تعبئتها ( 893014) اسطوانة من محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان واربد والزرقاء. 

وبيّن البشايرة أنه تم يوم السبت الماضي تعبئة ( 165305 ) اسطوانة، ويوم الأحد (149211 ) اسطوانة، ويوم الاثنين ( 156915) ويوم الثلاثاء (208583 ) ويوم أمس الأربعاء ( 213000 ) اسطوانة.

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وتتأثر المملكة من يوم الثلاثاء الماضي بمنخفض جوي عميق تخلله تساقطاً غزيراً للأمطار والبرد، وزخات من الثلوج على المرتفعات العالية.

 




 

 


 

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