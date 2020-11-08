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الأحد، 08-11-2020 06:38 م

9 مخالفات لمنشآت وأشخاص لعدم الالتزام بأوامر الدفاع في إربد

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الأحد، 9 مخالفات منها مخالفتين لشخصين لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ إجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى تحرير 7 مخالفات لمنشآت تجارية، لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض إعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالتعليمات الصحية.

 




 

 


 

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