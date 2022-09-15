9 ملايين دينار لتحسين الواقع المائي في المفرق

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة مياه محافظة المفرق باسل بصبوص الخميس، إنه بنهاية العام الحالي سيتم البدء بالعمل في مشروع المنحة الألمانية البالغة قرابة 9 ملايين دينار، وذلك بهدف تجديد شبكات المياه في مناطق متفرقة من المحافظة.

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وأكد بصبوص أن العمل بالمنحة الألمانية سيكون من أجل تجديد الشبكات في

مناطق متفرقة بالمفرق وصيانة الصرف الصحي وشبكاته بقيمة 4 ملايين دينار، وسيتم العمل على تجديد شبكات مياه في منطقة الحمراء بقيمة 1.7 مليون دينار، وأما منطقة بلعما تخصص لها 2.993 مليون دينار لتحسين الوضع المائي فيها.



وفيما يتعلق بمشاريع مجلس المحافظة بين بصبوص أنه تم طرح عطاء منطقة حي أم نوارة الغربي بقيمة 200 ألف دينار لتحسين الواقع المائي في المنطقة، وتغيير بعض الشبكات المتهالكة.