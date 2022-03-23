الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

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الأربعاء، 23-03-2022 01:11 م

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

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الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA سو دونغ سونغ لإعادة تأهيل ورفع كفاءة التزويد المائي في منطقة المصطبة/ جرش ممولة من الوكالة الكورية بقيمة 9.131 مليون دولار.

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وقال أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة، في بيان، إن المشروع يهدف للبدء بإعداد دراسات تحسين خدمات المياه في منطقة المصطبة / جرش بقيمة إجمالية 9.131 مليون دولار من خلال إعادة تصميم وبناء الشبكة من خطوط رئيسية وفرعية ونظام مراقبةscada.


وأكد سونغ على استمرار أوجه التعاون بين الجانبين للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة نقص المياه والتحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطاع المياه في الأردن ضمن أولويات الوكالة الكورية KOICA.


ولفت البيان إلى أن الوكالة الكورية قدمت تمويلا لعدة مشاريع مائية لتخفيف العبء عن قطاع المياه في الأردن وتحسين حياة السكان في الأردن، حيث تم خلال الأعوام 2008 – 2011 إقامة مشروع مراقبة تحسين أنظمة وكفاءة المياه وذلك بتقديم 3.5 مليون دولار لتحسين الشبكات وانظمة التزويد من خلال إنشاء TMS (نظام القياس عن بعد) لمراقبة جودة المياه في مناطق العاصمة عمان والسلط والزرقاء والمفرق مما انعكس على رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد في هذه المناطق.


إضافة إلى مشروع فقوع/ الكرك الذي يهدف إلى رفع كفاءة الإمداد بالمياه وتقليل الفاقد في المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه في منطقة فقوع بمحافظة الكرك.


وأوضح البيان أن المشروع الجديد يتضمن ببناء وتصميم شبكات حديثة في منطقة المصطبة ونظام SCADA لمراقبة جودة المياه وتلبية الاحتياجات المائية وتخفيف الاعباء وتحسين التزويد المائي في منطقة المصطبة في محافظة جرش.

 




 

 


 

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