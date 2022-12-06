9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار توقيع اتفاقية خفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله بطول 12 كيلو متر في الجزء الشمالي، بقيمة 9.5 مليون دولار ومساهمة سلطة وادي الأردن بقيمة 950 ألف دولار على مدى ثلاثة أعوام.

اضافة اعلان

ووقع الاتفاقية، أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالوكالة مارغريت سبيرز بحضور أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ومدير عام شركة مياه اليرموك وكبار موظفي قطاع المياه والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويهدف المشروع إلى خفض الفاقد المائي ورفع أداء كفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية ضمن مناطق سلطة وادي الأردن وتحديدا الفاقد في قناة الملك عبد الله والبالغ نحو 254 %، تشكل الاستخدامات غير المشروعة منها نحو 54% والتسرب 42% والباقي للتبخر.

وسيتم إعادة تأهيل 12 كيلو متر للجزء الشمالي من القناة الممتدة لمسافة 65 كيلو متر لتوفير 3.3 مليون متر مكعب سنويا للشرب وللري، إضافة الى إعادة تأهيل خطوط التوزيع من 8 كيلو مترات وتأهيل شبكات ري داميا وزر شعشاعة.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة وانطلاقا من التوجيه الملكي بضرورة وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب للمواطنين والري للمزارعين خاصة في وادي الأردن ودعم الزراعة والمزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم أحد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية وتماشيا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون الـ25% بدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID تأتي هذه الاتفاقية ضمن مشاريع خفض الفاقد التي ستسهم في تعزيز كميات المياه للشرب والري والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الأردن وتقليل الفاقد من قناة الملك عبدالله بما يسهم في زيادة امدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة.



وأعرب الوزير عن امتنان وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية مما يعزز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في المياه.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع وزارة المياه والري ممثلة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه من خلال توفير الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات وخفض الفاقد لتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها قطاع المياه في سبيل بناء قطاع مياه مرن ومستدام والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.