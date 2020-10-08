9.7 مليون دينار موازنة محافظة معان

الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة معان اليوم الخميس موازنة المحافظة للعام 2021 والتي بلغت 9 ملايين و789 ألف دينار، بعد مناقشتها من قبل مجلس المحافظة واللجنة المالية وبحسب السقوف المحددة من قبل وزارة المالية.

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وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية للمجلس وصفي صلاح، إن المخصصات وزعت على 16 قطاعا بواقع 141 مشروعا بحسب الأولوية للمشاريع الخدماتية والتنموية لمحافظة معان.



وأضاف، ان المخصصات وزعت على النحو الآتي؛ قطاع التربية والتعليم 3 ملايين و194 ألف دينار، قطاع الأشغال العامة مليون و 624 ألف دينار، قطاع الصحة مليون و 533 ألف دينار، قطاع المياه مليون و261 ألف دينار، قطاع الزراعة 430 ألف دينار، قطاع الشباب 468 ألف دينار، قطاع التدريب المهني 293 ألف دينار، قطاع الصناعة والتجارة 222 ألف دينار، قطاع التنمية الاجتماعية 220 ألف دينار، قطاع الأوقاف 205 آلاف دينار، مشاريع وزارة العدل 160 ألف دينار، قطاع السياحة والآثار 115 ألف دينار، قطاع البلديات 30 ألف دينار، قطاع الثقافة 20 ألف دينار، قطاع المالية 15 ألف دينار، قطاع التعليم العالي 5 آلاف دينار.



وأشار صلاح إلى أن المشاريع التي تضمنتها الموازنة تنوعت ما بين مشاريع رأسمالية خدماتية وتنموية جديدة، ومشاريع قيد التنفيذ، وتسديد مستحقات مالية لمشاريع تم تنفيذها.



