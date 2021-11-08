90% من المتسولين المضبوطين في شهر تشرين الأول يمتلكون سيارات

الوكيل الاخباري-

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كشفت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية على ان المتسولين المضبوطين في الفترة بين 14 -28 تشرين الاول الماضي ان نحو 90% من المتسولين المضبوطين في تلك الفترة من البالغين يمتلكون سيارات ورواتب تقاعدية تتراوح بين 260 و614 دينارا ، فيما يتقاضى الـ10% الباقية دخلا من مصادر اخرى وفقا للناطق الاعلامي للوزارة اشرف فواز خريس.وقال خريس ان المعلومات والبيانات اشارت الى ان 55 متسولا ومتسولة ضمن الفترة من منتصف تشرين الأول وحتى الثامن والعشرين تشرين الأول، يمتلكون سيارات تتراوح موديلاتها بين 2000 و2017 فيما يمتلك عدد منهم اكثر من سيارة ويجمع عدد من المتسولين بين الراتب التقاعدي والسيارات والمؤسسات المسجلة باسمهم .مشيرا الى ان بيانات ومعلومات وزارة التنمية الاجتماعية استندت الى دراسة اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.فيما كشفت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية عن ضبط 1144 متسولا ومتسولة في المملكة خلال الشهر الماضي، كان من بينهم 203 ذكور و226 اناث بالغين.وبلغ عدد الاحداث المتسولين المضبوطين 635 حدثا بينهم 229 اناث فيما بلغ عدد الذكور 406 متسولين احداث ذكور غالبيتهم من المكررين وفقا للتقرير الشهري الدوري الصادر عن الوزارة لشهر تشرين الاول الماضي.وتؤكد الوزارة على عدم التعاون مع المتسولين ومنحهم اية مبالغ مالية لتشجيعهم على الحصول على اموال الناس بغير وجه حق ، مهيبة بالمواطنين توجيه صدقاتهم الى اوجه الخير المعتمدة.